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【汽車股】日產悉售平治母企107億元持股　稱與戴姆勒合作未瓦解

股市 16:26 2021/05/05

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【汽車股】日產悉售平治母企107億元持股　稱與戴姆勒合作未瓦解

日產汽車（Nissan）公布，將出售持有的德國車廠平治母企戴姆勒（Daimler）1.54%股份，套現11.49億歐元（約107億港元）。日產汽車步聯盟盟友法國雷諾（Renault）出售戴姆勒持股，日產汽車表示，出售持股是為了改善公司財務，而與戴姆勒的合作將會維持。

日產雷諾聯盟於2010年時與戴姆勒達成資本、業務合作，當時日產、雷諾分別入股戴姆勒約1.5%持股，而戴姆勒就入股雷諾、日產各3.1%股權，期望可共通平台、互相供應引擎等，但近年合作只停留在小型車、農夫車等車型。

雷諾汽車於今年3月出售戴姆勒持股時，就有外電指，雷諾出售原因包括考慮到雙方合作多年，未有大進展。

目前戴姆勒單一最大股東為吉利汽車 （00175） 大股東李書福所持公司Tenaciou3 Prospect Investment，持有約9.7%，卡塔爾投資局就持有6.8%，北汽集團就持股5%，分別為公司第二、第三大股東。

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編輯：麥德銘

股票 汽車股 雷諾 日產 平治 德國 吉利汽車（00175）

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