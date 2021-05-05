【員工薪酬】幾錢人工由同事決定？　阿根廷企業採用「透明薪酬」模式

▲ 阿根廷有企業沿用「透明薪酬」的原則，甚至可在會議中公開討論加薪幅度。

大部分企業均要求員工之間不要洩露個人薪酬，不過在阿根廷卻有企業沿用「透明薪酬」的原則，甚至可在會議中公開討論加薪幅度。

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據BBC報道，阿根廷軟件公司「10Pines」成立於2010年，有85名員工。與傳統企業架構不同，10Pines裡面沒有「行政總裁」、「總經理」等職位；合夥人及高級職位僅稱為「夥伴」（Partners）、「大師」（Master）等。每年公司的50%利潤，將會由員工們共享。

10Pines的人才管理模式非常特別，凡已通過試用期的員工，均可以參與每月一次的全體會議，討論公司的未來方向、潛在客戶、財務狀況等。更重要的是，員工可在會議中提出加薪要求，再與同事們一起討論。 10Pines聯合創辦人Jorge Silva認為，正因為公司沒有負責人決定員工薪酬，所以把權力下放至全部員工。

而新聘請的員工可提出薪金要求，10Pines將會與有相近工作經驗的員工討論，希望可獲得共識。在招聘面試的最後一關，申請者可與公司整個團隊見面，了解公司運作、工作氣氛等。

「透明薪酬」有利有弊 或引發團體盲思？

報道又引述有人才培訓和諮詢公司認為，這種模式有利有弊。HEX Organization 負責人Ben Whitter認為，現時越來越多公司採用「透明薪酬」，有助提供公平競爭環境。不過，若10Pines的員工規模翻倍，企業的收入將會逐漸減少。而且，是否聘請新員工的決定落於與整個團隊見面時的表現，或會不利於天性內向、較慢熱的候選人。決策模式亦有機會出現「團體盲思」（Groupthink）等問題，使企業決定缺乏多元化意見。

不過，Jorge Silva指，現時的工作模式已沿用超過12年。一開始只有30名員工時，亦會擔心規模加大後，這樣的模式不再可行；但最終仍透過不斷改進及適應，可使用至今。若未來將再新設辦公室，10Pines相信亦會自動複製此管理模式。Jorge Silva強調：「最重要是認知公平與平等是有不同，我們希望達到平等，亦不想像傳統公司般控制員工，待他們如小孩。」

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責任編輯：葉泳珊