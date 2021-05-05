【開戶優惠】上商開戶迎新獎賞最高逾1萬元 5月開局銀行齊推優惠吸新客開戶

▲ 上商為指定理財新客提供開戶迎新賞，雖非全城最豪，但勝在優惠選擇多。

5月甫開局，銀行再推迎新獎賞谷新客開戶，例如建行亞洲重新出招，昨天（5月4日）公布旗下綜合理財服務迎新禮遇，最高可獲3.8萬元的迎新獎賞。上海商業銀行也為晉身成為其慧通理財新客，提供超逾1萬元的迎新理財獎賞。眼下面對五窮月，股市日升日跌，通脹又殺埋身，精明的消費者須為荷包謀全方位增值方案，趁銀行不惜功本鬥燒錢吸新客之時，值得細閱箇中條件，揀最切合自己所需的方案，冀賺盡着數。

想知各銀行開戶迎新獎賞？可按下圖了解

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醒字派除了緊盯銀行的銀彈攻勢外，勿忽略附加着數，例如在存款上鬥打高息牌，上商為英鎊、美元及人民幣的定期存款額外加息0.1厘。那邊廂，建行亞洲的港元及美元儲蓄利率齊享0.9厘息，人民幣存息更達3厘。

至於針對不同理財戶頻頻出招的星展，攻勢更浪接浪，早前已推人民幣3厘活期息，最近更提供年息高達11厘的7天短期存款，頓變冠絕全城息率，但須合資格理財新戶等附帶條件。

7天人民幣定期存款，最高息達11厘【下一頁】

此外，亦有銀行另闢戰線送禮吸客，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行推出「慧通理財」迎新獎賞，以及財富管理產品優惠，全面照顧客戶的投資、保障及存款需要。由即日起至今年6月30日，全新客戶晉身為「慧通理財」，專享高達10,688元理財獎賞。連串優惠包括：（1）首6個月買入證券0%佣金；（2）基金認購費低至0.8%；（3）高達18%的首年保費折扣；（4）定期存款額外年利率優惠，以及兌換價點子優惠；（5）同時推出「親友推薦計劃」，客戶成功推薦一位親友全新開立銀行帳戶、以及選用「慧通理財」服務，可享尊尚貴賓影院戲票2張，推薦愈多，戲票愈多。

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記者： 曾桂芬

責任編輯：梁智豪