KKBOX香港推出無損音質串流服務　集全球三大唱片4,000萬首歌

▲ KKBOX今（5日）宣布於香港推出無損音質串流服務，也同步推出高達 16bit/48kHz CD以及24bit/192kHz Hi-Res取樣率的無損音質。

隨著音樂串流平台競爭愈趨激烈，要在市場站穩住腳必須提供更優質服務。KKBOX今（5日）宣布於香港推出無損音質串流服務，也同步推出高達 16bit/48kHz CD以及24bit/192kHz Hi-Res取樣率的無損音質，更號稱唯一集齊全球三大唱片公司（Sony Music、環球唱片及華納唱片）無損曲庫之音樂串流平台。

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據KKBOX的介紹頁面指出，KKBOX目前擁有超過7,000萬首廣東話、國語、歐美、日韓歌曲，當中包括超過 4,000 萬首 16bit CD 無損歌曲，以及超過 300 萬首 24bit Hi-Res 無損歌曲，且仍持續增加中，是香港唯一集齊全球三大唱片公司無損曲庫之音樂串流平台；更有古典、爵士及搖滾等精選歌單。

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值得注意的是，KKBOX為推廣相關服務，也準備了三個優惠來吸引現有和新用戶，包括新會員首30日以半價（58港元）試用，其後就需付費每月116港元；現有的白金會員可以有免費30日試用，其後可享優惠價每月105港元來繼續使用。

與此同時，KKBOX的無損串流服務會提供手機、電腦和網頁端的播放，同時支援Chromecast 和 AirPlay投放。而KKBOX 在界面上提供彈性的音質設定，用戶只需點擊顯示在歌曲名字旁邊的音質圖標，即可根據當時的網絡環境來決定音樂音質，節省使用流動數據。

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責任編輯：曾曉汶