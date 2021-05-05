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【職場熱話】大學生兼職飲食業 時薪50元天天受氣 網民：兼職才是最惡那個

理財智慧 17:53 2021/05/05

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如果問大學生，什麼行業的工作最辛苦，十個中有九個都會回答飲食業。近日有網民於網上討論區發文，指自己做飲食兼職，十分辛苦。

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很多網民都覺得樓主入世不深，兼職才是做決定的人。只有40-50元的時薪，做不來就隨時辭職，怕什麼。樓主回應說，他很後悔當初沒有罵回去。而網民則教導他，不需要用嘴罵人，只要排更在最忙的假期，然後請假，這樣就會把同事累得要死。

【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有【下一頁

有人指飲食業真的不是人做的，又要長時間站立，又忙碌，工資又低。樓主回應，就算人有三急也要等沒有客人才能去，十分辛苦。

 

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責任編輯：張瑋婷

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