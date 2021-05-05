  • 29°C
香港時間 : 2021505日 (三) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 美銀證券指銅庫存量只夠供應3.3周 料銅價未來數月將見1.3萬美元 銅礦股仲有得升

股樓投資 16:06 2021/05/05

分享：

全球經濟剛重新開放，加上電動車產業起飛以及美國的基建計畫，帶動銅需求上漲，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格已升至每公噸9,966美元，為自2011年2月中以來最高。美銀證券早前發表全球金屬行業報告，指銅價近期抽升，相信行業基本面可支撐其上行空間，目前國際銅市場供應緊張而需求激增，預期銅礦將面臨快將用完的處境。該行指，現時銅庫存量已經回到15年前水平，只足以供應3.3周的需求，因此將推升銅價，料未來數月將升至每公噸1.3萬美元，甚至有機會見2萬美元。

該行估計，國際銅市場在今明兩年庫存下滑，若廢銅供應趕不上需求，到2024年前銅庫存將消耗殆盡，銅價到時將更劇烈波動。

大行予紫金礦業投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

近日銅礦股表現不俗，當中最大產銅量的紫金礦業（02899）本周至今已累升逾一成，暫報12.14元；五礦資源（01208）及江西銅業 (00358）今日同樣創一個月高位，本周至今分別累升近一成及8.7%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

銅價 經濟 目標價 紫金礦業（02899） 五礦資源（01208） 大行報告 行業

上一篇文章

勞工處推「就業創前路」 為中學畢業生投入職場

下一篇文章

【大行報告】里昂調整內險股評級　全部予「跑贏大市」或「買入」評級　當中較看好兩大龍頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物