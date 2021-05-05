【大行報告】 美銀證券指銅庫存量只夠供應3.3周 料銅價未來數月將見1.3萬美元 銅礦股仲有得升

全球經濟剛重新開放，加上電動車產業起飛以及美國的基建計畫，帶動銅需求上漲，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格已升至每公噸9,966美元，為自2011年2月中以來最高。美銀證券早前發表全球金屬行業報告，指銅價近期抽升，相信行業基本面可支撐其上行空間，目前國際銅市場供應緊張而需求激增，預期銅礦將面臨快將用完的處境。該行指，現時銅庫存量已經回到15年前水平，只足以供應3.3周的需求，因此將推升銅價，料未來數月將升至每公噸1.3萬美元，甚至有機會見2萬美元。

該行估計，國際銅市場在今明兩年庫存下滑，若廢銅供應趕不上需求，到2024年前銅庫存將消耗殆盡，銅價到時將更劇烈波動。

大行予紫金礦業投資評級及目標價﹕

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近日銅礦股表現不俗，當中最大產銅量的紫金礦業（02899）本周至今已累升逾一成，暫報12.14元；五礦資源（01208）及江西銅業 (00358）今日同樣創一個月高位，本周至今分別累升近一成及8.7%。

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記者：郭秀慧