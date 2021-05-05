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勞工處推「就業創前路」 為中學畢業生投入職場

理財智慧 16:36 2021/05/05

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勞工處將在今年5月至8月為準備投身職場的中學畢業生，推出一項特備項目，名為「就業創前路」，提供一系列的職前培訓和就業服務，以便參加者掌握最新就業資訊，讓他們容易計劃自己的事業路向以及提升其個人就業競爭力，項目預計約有7000人參加。

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勞工處發言人表示，勞工處已搜羅多種適合中學畢業生申請的職位空缺，讓其在「就業創前路」中按個人志向申請相關職位。而且當中亦有一站式全面的職前及在職培訓，以及提供求職面試技巧的培訓課程，協助畢業生在工作崗位發揮潛能，認識正確的工作價值觀。

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與此同時，「就業創前路」的專題網頁亦刊載勞工處舉辦的不同類型招聘會詳情，當中包括：

  • 「展翅青見計劃」招聘會：以十五至二十四歲、學歷在副學位或以下的離校青年人為對象，部分職位更設有度身訂造的職前培訓課程，學員完成課程後，可開始為期六至十二個月的有薪在職培訓
  • 勞工處各區就業中心及行業性招聘中心招聘日：求職人士可即場與不同行業的僱主進行面試，減省求職時間
  • 大型招聘會：提供類型廣泛的職位空缺，當中不少適合中學畢業生申請。
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責任編輯：羅浩濂

行業 勞工處 畢業 中學 招聘會 就業

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