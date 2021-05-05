有澳洲零售店暫停出售AirTag 鈕扣型電池成主因

蘋果於上月的春季發布會公布推出AirTag無線追蹤器後，引起外界討論。不過有外媒近期指出，澳洲零售店Officeworks將停售，事源於AirTag的電池被認為存在安全問題。

澳洲零售店Officeworks銷售人員原先確認，已在上周五開始出售AirTag，但零售店代表隨後表示，由於AirTag的鈕扣型電池存在安全顧慮，建議停售。目前Officeworks實體商店已全面下架，而網上零售店的「蘋果產品清單」亦沒有AirTag選項。

事實上，澳洲一直關注於鈕扣型電池議題，據澳洲產品安全協會統計，每星期都有20名兒童因誤吞小電池被送醫，自2013年以來，更有多宗兒童吞嚥電池後死亡的個案。

AirTag 原意是讓用家將其掛在物件上，便可做到定位、追蹤、尋失物的功能。

【大行報告】里昂調整內險股評級 全部予「跑贏大市」或「買入」評級 當中較看好兩大龍頭[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳子謙