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有澳洲零售店暫停出售AirTag 鈕扣型電池成主因

環球政經 19:08 2021/05/05

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蘋果於上月的春季發布會公布推出AirTag無線追蹤器後，引起外界討論。不過有外媒近期指出，澳洲零售店Officeworks將停售，事源於AirTag的電池被認為存在安全問題。

澳洲零售店Officeworks銷售人員原先確認，已在上周五開始出售AirTag，但零售店代表隨後表示，由於AirTag的鈕扣型電池存在安全顧慮，建議停售。目前Officeworks實體商店已全面下架，而網上零售店的「蘋果產品清單」亦沒有AirTag選項。

事實上，澳洲一直關注於鈕扣型電池議題，據澳洲產品安全協會統計，每星期都有20名兒童因誤吞小電池被送醫，自2013年以來，更有多宗兒童吞嚥電池後死亡的個案。

AirTag 原意是讓用家將其掛在物件上，便可做到定位、追蹤、尋失物的功能。

【大行報告】里昂調整內險股評級　全部予「跑贏大市」或「買入」評級　當中較看好兩大龍頭[下一頁]

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責任編輯:陳子謙

經濟 零售 澳洲 蘋果（Apple，美：AAPL）
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