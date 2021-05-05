【新股IPO】中原建業下周進行上市預演　集資最多11.7億

建業地產 （00832） 分拆內地房地產代建中原建業在港上市。外電報道指，中原建業預期下周開展預路演，計劃上市集資 1億至1.5億美元（約7.75億至11.6億港元），聯席保薦人為工銀國際、建銀國際。

據中原建業上截初步招股文件顯示，截至去年上半年，集團182個管項目，共有174個項目位於河南省，在管總建築面積為約2310萬平方米，覆蓋河南省大多數縣及縣級以上城市。

公司收入主要來自住宅物業項目及商業物業項目。截至去年全年公司收入按年增12%至11.52億元（人民幣，下同）；純利按年增6.3%至6.8億元。

是次集資將用於擴展至「大中原」地區的新市場並豐富服務種類、潛在收購房地產代建價值鏈的其他產業參與者、進一步提升信息技術系統及基礎設施、一般公司及營運資金用途。

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記者：謝卓榮