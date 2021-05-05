【室內裝修】英婦用2000港元翻新殘舊廚房 變身幹練黑白風 更令房價上漲27萬港元

英國育有一對孖女的婦人Carley Fowler,，趁著「封城」的日子，只花了200英磅（約2,160港元）翻新了自家原本殘舊的廚房，成果相當不錯。翻新後以黑白色構成的廚房除了看起來變得更寬敞，Carley更表示此番裝修後，房價上漲了2.5萬英磅（約27萬港元）。

據《鏡報》報道，32歲女子Carley Fowler與丈夫Paul，2017年遷到英格蘭肯特郡西莫林居住，惟她直言家中裝潢「非我杯茶」，並不合她心意，過去數年她逐少逐少將家中不同角落都漆成白色。她稱「每個人知道我養育一對20個月的孖女，仍自己動手裝修一定是瘋了」，但她未有停下腳步。Fowler表示「封城」的日子是個裝修廚房的好時機。

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原本廚房放置了深色木製檯面和櫥櫃，看起來骯髒又狹小。Fowler在大賣場花了200英磅（約2,160港元）買了油漆、滾筒、防塵紙等工具就正式開工了。她與丈夫二人分工合作，都趁著女兒午睡時一人照顧，一人展開工程。他們先稍稍打磨舊櫥櫃，及後以清潔溶解性噴霧及保暖超細纖維布清除油脂及污漬，再將木製檯面和櫥櫃油上白漆。

Fowler表示要裝潢一個新的廚房，要花費大約8,000至1萬英鎊（約8.6萬至10.7萬港元），因此絕對物超所值。她又透露2020年2月時房價為42.5萬英磅（約459萬港元），好奇廚房翻新後房價有否上漲，地產經紀後來表示房價已上漲到45萬英磅（約486萬港元），她對此感到十分驚訝。最後Fowler稱「事實證明，人們不需花大把金錢，就能擁有一個漂亮的房子，此對日後出售秀屋確實有所幫助。」



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責任編輯：陳楚琨