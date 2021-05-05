【北水基金】港股通公募基金排隊搶閘推出 專家：港股調整後屬布局良機

▲ 公募基金銷情雖仍低迷，但業界仍搶推港股通基金。

雖然內地於明天（5月6日）才結束小黃金周長假，但內媒指，3隻專攻港股的港股通產品已排隊互打對台，市場憧憬北水南下陸續來，包括率先搶閘預告，長假後上架的富國港股通策略精選混合基金，下周一（5月10日）將重磅推售。中介商之一的天天基金網標榜，上述產品由有「港股一哥」之稱的汪孟海操刀，這星級基金經理擁有10年投資港股經驗。誠然，受惠今年初港股大時代，亦刺激港股通基金熱賣，最近雖已沉寂一時，如今有望翻生。

早前公募基金銷情慘淡，業界推３招自救【下一頁】

而另外兩間大小資產管理公司、博時及永贏亦推港股通基金。專家指，港股通基金再湧現，若銷情升溫，有助北水持續南下到港買股，成升市的催化劑，帶旺成交。富國為內地第6大公募基金公司，而且內媒指，汪孟海在業界具明星效應，他接受媒體訪問時認為，目前港股中的消費類、金融、以及科網股等已經歷調整，乃長期布局的良機，主因有3，包括：（1）港股估值便宜，尤其是稀缺股及高股息更值得投資；（2）不少中概股及中資股赴港上市，令港股通旗下標的股範圍不斷擴大，基金可從中尋寶；（3）南下活水料源源不絕，今年逾3300億元人民幣已南下掃貨。

汪孟海補充，互聯網、消費服務、金融地產等具估值有優勢，而教育及博彩等股份也值得關注。早自2015年已為富國滬港深基金操盤的汪孟海分析指，這產品5年淨值增長率逾1.5倍，遠遠跑贏參考基準只升33%。

此外，長假前已提早開賣的永贏港股通優質成長一年混合產品，下周三（5月12日）截止認購。而老牌基金公司、博時港股通紅利精選產品則於5月25日截止。另方面，再有主打港股產品逆市刷佳績，華泰柏瑞港股通量化基金推出至今回報跑贏大市，升逾兩成，其基金經理指，現市況仍受極端市場行情考驗，故採均衡量化投資冀分散風險，相信主動量化投資已開始新周期，且料港股仍是全球估值窪地，個別板塊優勢彰顯。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪