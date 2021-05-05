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【ET講股通】孫運喜：出口術？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:06 2021/05/05

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恒指全日收報28417點，跌139點，大市總成交1,012億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，昨晚美國財長耶倫突暗示有可能需要加息，以防經濟過熱，消息震動美股。

港股跌市榮辱互見，新經濟股受壓，猶幸傳統經濟股造好，限制大市跌幅。騰訊 （00700） 跌1.8%至610.5元，失守上升軌；阿里巴巴 （09988） 跌2.3%至220元。恒生銀行 （00011） 升3.4%至157.3元，見52周高位；建行 （00939） 升1.7%至6.13元。

國指50天綫跌穿100天綫，恒生科指失守200天綫，恐拖累恒指走低，短綫支持先看28321點及28274點。後市宜緊盯納指表現及美國經濟數據，尤其是新增職位、時薪，以及最重要的CPI。

耶倫「彈弓口」 或為管理市場預期

受耶倫發言影響，美股3大指數昨晚一度急挫，她及後澄清其言論並非加息建議。而事實上，加息與否乃聯儲局職責，與財政部無關。道指倒升，惟納指仍挫逾200點，即市一度失守上升軌，低位亦為「雙頂」頸綫所在，反映走勢糟糕。

耶倫的說法究竟是「彈弓口」，抑或是出口術，為股市炒風降溫？事實上，美國經濟過熱、通脹飛升，已經逐漸成為市場共識，投資者宜緊盯發展。

貝萊德定息產品部主管表示，經濟過熱及通脹問題，已成為客戶的主要憂慮。多家大行亦預期商品價格將繼續大升。有聯儲局地區銀行行長亦指，應該提早商議是否適度收水，更預測明年某些時候，儲局的就業、經濟增長及通脹目標將可達到，故到時可上調利率；其言論明顯與主席鮑威爾的意見不同。

市場偏鷹，儲局偏鴿，兩方對決，後市如何？新經濟股、增長股估值較高，現市況下恐面臨較大衝擊。

【「ET講股通」問股環節，包括︰酷派集團、領展、美團、長江基建、美圖︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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