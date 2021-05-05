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【職場熱話】出糧發現人工多一個「零」 說還是不說？ 網民：不說的話可能被公司告

理財智慧 17:43 2021/05/05

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踏入月頭，是一眾打工族最興奮的時期——發工資了！一個月的辛苦勞動終於得到回報，每次看着戶口多出的金額都會非常感動。但如果有一天，發現工資給多了，應該如何處理？近日有網民於網上討論區發文，指自己的工資支票上多了一個零，詢問大家如何是好。

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不少人覺得樓主的問題十分愚蠢，指他要升多少職，加多少工資才能補上這個一個0。亦有網民說如果有人詢問他，他就會如實直說。

【職場熱話】求職者面試後一星期 天天打電話找公司 直問「肯請我未」 網民：失業真的好痛苦【下一頁

有網民認真分析，指樓主的支票根本不能入銀行，因為數字和英文不符是無效支票。而且樓主不說的話，有機會被公司控告盜竊，得不償失。而且從小到大，長輩都教導我們不應該拿不屬於自己的東西，網民指「做人要正直,對得住自己良心」。

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責任編輯：張瑋婷

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