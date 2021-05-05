【職場熱話】打工仔一個月洗幾錢？　網民一個興趣佔開支大頭

近日在討論區就上班一族發帖，以「打工仔們 . 一個月平均用幾多錢？？」為題，公開自己的開支，稱自己每月大概花7,000元，但當要節省時也能一個月只用3000元。帖文隨即引來不少網民回應分享，更有網民每月花費一萬元到賭博上，佔開支大頭。

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事主每月開支：

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帖文引起不少上班一族紛紛分享自己的開支，大部分網民的開支每月都花費一萬多元，有些日常的興趣娛樂甚至佔了開支大頭，「車及其他費用＄10000，煙一日一包＄1800，早午晚三餐＄4800，娛樂＄0」、「車費＄600、煙＄1800、食飯＄3000、波馬＄10000」。

家用＄5000，食午餐及乘車＄2000，保險＄3000，雜費＄2000，住公屋每月存2萬5

$25x2x20=$1000車費，$50x20=$1000午飯，放假同平時去喝酒$1000，一個月$3000

家用萬六，車一萬，食五千，供樓二萬五，儲蓄零

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責任編輯：黃苑筠