【兼職推介】民政署請離島區行動助理 時薪高達120元 確保居民遵從強檢公告

變種病毒有再襲社區的跡象，民政事務總署請離島區兼職非公務員合約行動助理，主要負責為執法或執法前行動提供後勤支援， 確保有關居民和人士遵從強制檢測公告及限制與檢測宣告規定。時薪高達120元，只需小學六年級或以上的程度即可申請，職位是以為期六個月的非公務員兼職合約條款聘任，而工作地區則在離島民政事務處 (海港政府大樓)，各離島 及其他指派的地點，並可能需要於戶外工作。

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詳情如下：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340(Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請書，連同學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本，於截止日期或之前送達或郵寄至『中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處馮楚穎女士/黃山先生收』，並在信封面註明『兼職非公務員合約行動助理(強制檢測公告／限制與檢測宣告) (離島區)』。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。如申請人未能提供所需的証明文件，其申請書將不獲受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請後三星期內接獲通知(以電話或電郵方式)。如未能接獲通知則作落選論。

聯絡地址：中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處 (馮楚穎女士/黃山先生)

查詢電話：2852 3738

截止申請日期(日/月/年) ：12/05/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂