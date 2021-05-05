【大行報告】里昂調整內險股評級　全部予「跑贏大市」或「買入」評級　當中較看好兩大龍頭

里昂發表研究報告指，大部分主流壽險商新業務表現自2018年起都未如理想，預期較弱趨勢將持續一段時間，認為壽險改革將成為市場關注重點，當中供應端改革更為重要。



該行指出，最新一輪車險改革將加快市場整合，小型市場參與者陸續被淘汰，預期中國財險(02328)等市場領導者的份額將有所提升。里昂表示，較看好中國平安(02318)及中國財險，均予「買入」評級，並將人保(01339) 評級由「跑輸大市」一舉升至「跑贏大市」。

里昂對內險股評級及目標價：

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