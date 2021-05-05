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【職場熱話】網上選十大伏工特徵！ 網民：工作愈伏人工愈低

理財智慧 17:38 2021/05/05

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現在的年輕人不怕失業，不怕工資低，只怕做了「伏」工作。一說到「伏」，大家都覺得是工時長，休息少，工資低，但其實還有很多特徵。近日有網民於網上討論區發文，探討「伏工」有什麼特徵。

    點擊圖片放大
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帖文一出，引起不少人回應。有網民說自己的工作居然中了清單上幾項，大罵公司不好，令不少人為他默哀。有人指，通常工作愈伏，人工愈低，不要以為世上真的有一分耕耘一分收穫。

【職場熱話】月薪20萬港元換員工去印度公幹 如何是好？ 網民：小心紙鈔變紙錢！【下一頁

除了以上十項之外，網民還提出了不少特徵：「長期登廣告請人」、「全公司員工數目少於10」、「mpf=福利」、「24小時on call，唔應機要比合理解釋」。最奇怪的是，有網民說自己的公司就連出去應酬吃飯也要自己出錢，「伏」到不得了。

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責任編輯：張瑋婷

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