Bill Gates婚後每年同前女友度假 問佢意見先求婚

▲ 微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一宣布結束27年的婚姻，稱難再以伴侶身分與對方走進下一階段的人生。

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一宣布結束27年的婚姻，稱難再以伴侶身分與對方走進下一階段的人生。Bill Gates過往接受訪問時曾透露他當年徵詢過前女友意見再向梅林達求婚，Bill Gates更表示自己婚後每年仍會與前女友到海邊度假。

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Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案 【下一頁】

蓋茨（Bill Gates）於1997年接受《時代雜誌》（Time）訪問時表示，他與梅林達（Melinda Gates）在1994年結婚後，仍會每年與前女友溫布拉玆（Ann Winblad）前往北卡羅來納州度假。

蓋茨稱他1994年與溫布拉玆在一場電腦研討會上相遇，溫布拉玆大他5歲，兩人其後開始拍拖。即使兩人在1987年分手，蓋茨與溫布拉玆仍維持友好關係，更會每年一起到北卡州的一間海邊小屋度假。

據悉，蓋茨向梅林達求婚前曾徵詢溫布拉玆的意見。溫布拉玆當時形容梅林達兼備知識與耐性，認為她與蓋茨十分相襯，蓋茨就欣然向梅林達求婚。

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蓋茨婚前也與梅林達取得共識，婚後仍會每年與溫布拉玆到北卡州度假。蓋茨與溫布拉玆志趣相投，度假時會一邊玩迷你高爾夫球一邊討論生物技術，也會一同坐沙灘越野車及去海邊漫步。

《時代雜誌》於報道中指出蓋茨接受採訪時，辦公室内仍放有一張他與溫布拉玆去德國旅行的照片。

《時代雜誌》更指蓋茨當年曾為討溫布拉玆歡心，一度同意不再食肉。蓋茨目前也有投資人造肉行業，更在去年出版一本有關化解氣候災難的書中，提倡富國民眾改食植物合成肉來減少進食牛肉。

責任編輯：鄭錦玲