【阿里戰港視】天貓香港 vs HKTV mall 價錢、運費哪家更方便實惠？

▲ 天貓在香港推出天貓香港業務，勢對憾HKTV mall。

阿里巴巴 （09988） 正式推出天貓香港業務，勢將對撼香港電視 （01137） 經營的HKTV mall。天貓香港表示，目前已經有超過2000個品牌進駐，所有商品均由本地商家本地發貨，目前美妝、數碼電子、家居、母嬰為天貓香港重點產品類目。在產品價錢、運費、自提點分佈上，天貓香港與HKTV mall相比如何？哪家網購平台更加方便實惠？

天貓香港上線試業 周三起3日全場免運費、2000品牌進駐【下一頁】

產品價錢

天貓香港上的產品售價，不少較HKTV mall高。以Dyson無線吸塵機（Digital Slim Fluffy Extra）為例，天貓香港上售4168元，HKTV mall上則售4150元，便宜18元。Logitech G203 Lightsync遊戲滑鼠在天貓香港折後售246.75元，HKTV mall只售198元。美妝產品類別方面，SK-II神仙水（230ml）在HKTV mall售998元，天貓香港則售1095元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

運費

天貓香港目前處於試業階段，今日（5月5日）至周五（5月7日）全場免運費。正常情況下，天貓香港買滿199元自提配送免費，否則收取40元，買滿399元上門配送免費，否則收取80元，偏遠地區上門需額外收取20元附加費。

▼ 點擊圖片放大

HKTV mall方面，普通會員買滿200元自取服務免運費，買滿500元上門免運費，否則收取80元；VIP/Gold VIP會員買滿200元自取免運費，買滿350元上門免運費，否則收取40元。

自提點分佈

另外據本網統計，目前HKTV mall在全港共有189個自提點，包括O2O店、合作自取點及智能櫃，天貓香港在本港有約118個自提點或自提櫃。

介面

HKTVmall以香港為大本營，在網頁、手機app都是清一色香港內容，對於本地用戶屬更簡單易用。相對而言，「天貓香港」屬阿里巴巴眾多電商平台品牌其中之一，試行首日未有專門的天貓香港網頁，只能連結在天貓國際網頁，用戶要在「淘寶app」選擇特定捷徑或地區，才能開啟「天貓香港」頁面，對用戶既可說是提供更多平台選擇，也可說較為複雜。

從淘寶app登入天貓香港流程

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章：

【天貓戰HKTVmall】香港電視股價再跌4%創逾半年低 天貓香港上線、周三起3日免運費（附流程圖）

【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出 挑戰HKTVmall？