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【網購平台】天貓香港 vs HKTV mall 價錢、運費哪家更方便實惠？

Hot Talk 15:18 2021/05/05

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天貓在香港推出天貓香港業務，勢對憾HKTV mall。

阿里巴巴 （09988） 正式推出天貓香港業務，勢將對憾香港電視 （01137） 經營的HKTV mall。天貓香港表示，目前已經有超過2000個品牌進駐，所有商品均由本地商家本地發貨，目前美妝、數碼電子、家居、母嬰為天貓香港重點產品類目。在產品價錢、運費、自提點分佈上，天貓香港與HKTV mall相比如何？哪家網購平台更加方便實惠？

天貓香港上線試業 周三起3日全場免運費、2000品牌進駐【下一頁】

產品價錢

天貓香港上的產品售價，不少較HKTV mall高。以Dyson無線吸塵機（Digital Slim Fluffy Extra）為例，天貓香港上售4168元，HKTV mall上則售4150元，便宜18元。Logitech G203 Lightsync遊戲滑鼠在天貓香港折後售246.75元，HKTV mall只售198元。美妝產品類別方面，SK-II神仙水（230ml）在HKTV mall售998元，天貓香港則售1095元。

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運費

天貓香港目前處於試業階段，今日（5月5日）至周五（5月7日）全場免運費。正常情況下，天貓香港買滿199元自提配送免費，否則收取40元，買滿399元上門配送免費，否則收取80元，偏遠地區上門需額外收取20元附加費。

    點擊圖片放大

HKTV mall方面，普通會員買滿200元自取服務免運費，買滿500元上門免運費，否則收取80元；VIP/Gold VIP會員買滿200元自取免運費，買滿350元上門免運費，否則收取40元。

自提點分佈

另外據本網統計，目前HKTV mall在全港共有189個自提點，包括O2O店、合作自取點及智能櫃，天貓香港在本港有約118個自提點或自提櫃。

相關文章：

【天貓戰HKTVmall】香港電視股價再跌4%創逾半年低　天貓香港上線、周三起3日免運費（附流程圖）

【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

 

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） 香港電視（01137）

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