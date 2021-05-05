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【疫情商機】交友約會服務轉型線上　數碼化靠3招　亞洲市場收入現增長

商業 14:55 2021/05/05

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線上交友市場競爭激烈，數碼轉型下，線下的約會服務亦開始將形式及服務數碼化，亞洲午餐約會服務企業Lunch Actually，去年疫情下業績未有下跌，而某些地區的收入更加有所增長。

近年愈來愈多約會交友（dating）應用程式出現，連科技巨企Facebook都推出交友功能，可見市場潛力龐大。線上競爭激烈，數碼轉型下，線下的約會服務亦開始將形式及服務數碼化，亞洲午餐約會服務企業Lunch Actually，去年疫情下業績未有下跌，而某些地區的收入更加有所增長。

亞洲午餐約會服務企業Lunch Actually創辦人兼行政總裁林笑岏（Violet Lim）表示，近年不少單身人士都會先嘗試用交友app結識異性。「畢竟交友app非常方便易用，雖然當中確實遇到不快回憶，但間接提高了他們對新模式交友的接受程度。」

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交友app提高用戶接受程度

交友app太注重用戶的照片，林笑岏指，該類平台用戶忽略了性格及價值觀的考量，用戶通常都比較隨便。「公司堅持使用blind date方式，因為願意接受服務的人士，大多希望認真尋找另一半交往。」因為她堅信，幫助用戶找到價值觀及性格合適的另一半更重要，亦是該公司屹立市場17年的主要原因。「畢竟當你60、70歲時，容貌都會老，要找到長久的另一半，價值觀一致是至關重要。」

近年交友app當道，但該類平台只聚焦用戶的相片、外貌，而當中出現的桃色騙局亦屢見不鮮。（法新社圖片）

傳統的相親活動都在線下舉辦，奈何去年環球爆發新冠肺炎疫情，線下活動全部取消，人們只能居家抗疫，對以舉辦線下活動為主的Lunch Actually業務影響實在不小。林笑岏坦言，去年不少國家及地區封關封城，公司員工亦要在家工作，同事亦對公司業務非常擔心。

危機迫在眉睫，林開始求變，並將業務轉型至網上，舉辦線上約會（virtual date），以及線上講座（webinar）。「我們開始將線下的活動，搬到網上進行，例如舉行zoom約會，讓雙方即使在家抗疫都可以聊天。」她解釋，初期要部署線上約會（virtual date）形式，的確花了不少工夫，但線上配對方式，反而節省了同事的時間。

新加坡線上約會現增長

林笑岏指出，以往負責配對用戶的配對員（match maker），同一時間只能配對一組用戶。線上約會可同時配對多個組別，配對員只需適時介紹對方以及開出主題，用戶可自由發揮。「例如互相討論喜愛的飲品，甚至一起欣賞夕陽。」她坦言，疫情初期對公司生意的確有影響。「但當用戶特別是單身人士居家時間久了，都會希望認識新朋友，這情況不只在亞洲出現，而是全球性，當中某些國家及地區如新加坡的需求及業務反而有所增長。」

亞洲午餐約會服務企業Lunch Actually創辦人兼行政總裁林笑岏（Violet Lim）表示，用戶特別是單身人士居家時間久了，都會希望認識新朋友，這情況不只在亞洲出現，而是全球性，當中某些國家及地區如新加坡的需求及業務反而有所增長。（受訪者提供圖片）

其次，該公司亦舉辦免費的講座，接觸更多潛在客人。「利用zoom方式舉辦線上講座非常方便，去年每個星期都會在Facebook或Instagram舉辦，每次都會有至少700人參加。」林指，去年公司就舉辦了40多個線上講座，由於線上講座私隱度較高，用戶更願意參加，甚至通過不少口碑，朋友介紹朋友來參加。

此外，該公司亦計劃推出一個公司專屬的應用程式。林解釋，該app並不是交友app，而是幫助客戶、公司導師溝通，例如預約諮詢顧問服務、配對員等服務。

單身人士視像約會成趨勢

進入數碼時代，相親、交友的方式亦有所改變，交友app等線上交友方式非常火熱。根據亞洲午餐約會服務企業Lunch Actually的2020年年度報告，亞洲單身人士願意以視像形式約會，並相信這將是未來的的約會模式。當中有7成男士認為，未來會再次使用線上視像模式約會，而亦有65%女士同意，未來會繼續使用該方式交友。

在疫情下，超過6成男士會主動認識新朋友，亦有近5成女士會主動出擊。當中分別72%及有4分3的男士及女士會使用交友app認識新朋友。有超過4成半女士更會使用相親中介服務認識新朋友。

該報告於去年10月期間，訪問了新加坡、馬來西亞、香港、印尼、泰國，共3500位單身人士，當中香港地區就訪問了400位單身男女。

＞＞＞【交友App】全球社交活動陸續放寬　Tinder母企料本季收入勝預期

記者：李彥煒

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