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【新股IPO改革】港交所據報放棄倍增新股盈利測試門檻　港交所：適時公布總結

股市 14:47 2021/05/05

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【新股IPO改革】港交所據報放棄提高新股盈利測試門檻　遭業界潑冷水

港交所 （00388） 2月初結束收緊新上市門檻諮詢，建議提高以盈利測試上市的新股盈利要求，提高幅度達1.5倍或2倍，引來新股融資業界反對。南華早報引述消息指，港交所收到來自證券業、會計及投行界以至立法會議員強烈反彈，港交所決定放棄將上市盈利要求倍增的建議。據本報了解，港交所會在短期內公布諮詢結果。

港交所回應本報查詢時則稱，不評論報道，會適時公布諮詢總結。

南華早報引述消息指，當港交所取得證監會同意後就會公布總結。消息指，疫情大流行下，企業盈利無法避免受到衝擊，成為港交所撤回建議的主要考慮之一，並指港交所擬視乎情況，向部分申請人提供盈利豁免條款。

報道續指，港交所正考慮新方式令轉稱為「GEM」的創業板重新活躍，讓中小型企業有融資平台。

港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍 近4年逾半新股申請不達新例要求｜詳見【下一頁】

北水暫停港股成交跌破千億 台股連續5日成交超港股、研延長降即日交易稅｜詳見【下一頁】

港交所主板上市目前共分3個上市測試要求，企業符合其中一個準則即符合上市資格，分別為盈利測試、市值 / 收入測試、市值/收入/現金流測試。港交所去年底建議修例，主要針對市值要求最低的「盈利測試準則」。港交所解釋，有關規定自1994年推出後未有調整，同時須回應對主板上市申請人質素的監管關注。

港交所當時提出兩個方案：

方案一：股東應佔盈利的最低要求由最近一個財政年度由2,000萬元增至5,000萬元，前兩個財政年度則由3,000萬元增至7,500萬元。

方案二：股東應佔盈利的最低要求由最近一個財政年度由2,000萬元增至6,000萬元，前兩個財政年度則由3,000萬元增至9,000萬元。

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