【蘋果AirTag】鈕扣型電池藏安全疑慮　澳洲零售店停售AirTag

▲ 由於AirTag的電池被認為存在安全問題，澳洲零售店Officeworks將停售。

蘋果上月底在春季發表會發布AirTag無線追蹤器，讓用戶只需將AirTag放入或掛在重要的物件上，就可做到定位、追蹤、尋失物的功能。不過外媒指出，由於AirTag的電池被認為存在安全問題，澳洲零售店Officeworks將停售。

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據外媒報道，澳洲零售店Officeworks銷售人員確認，已在上周五開始售出AirTag。惟該企代表隨即表示，因為AirTag的鈕扣型電池存在安全顧慮，建議停售。而目前Officeworks實體商店已全面下架，Officeworks網上零售店「蘋果產品清單」，也沒有了AirTag選項。

至目前為止，Officeworks暫時是唯一一間停止銷售AirTag的主要零售商。惟隨著監管機構介入，未來AirTag在澳洲銷售據點可能仍有變數。事實上，鈕扣型電池一直都是澳洲最關注的議題之一。據澳洲產品安全協會統計，每周有20名兒童因誤吞小電池被送醫，且自2013年以來，也有多宗兒童吞嚥電池後死亡的案例。

責任編輯：曾曉汶