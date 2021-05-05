【港股成交】北水暫停港股成交千億徘徊　台股連續5日成交超港股、研延長降交易稅（第二版）

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【超越李嘉誠】A股電池大亨曾毓群成香港首富？ Tesla 也向其取貨（附短片）
港股成交從今年首季高峰急回，港股通北水自上周四（4月29日）暫停後，港股本周主板成交於1000億元徘徊，周一、周二更失守千億成交，為近月低位。相反，台股近月成交不斷攀升，周二（5月4日）創出歷來成交新高，從彭博數據經兌匯後數據，台股成交連續5個交易日超越香港，兩地成交額也由年初至今平均相差1.5倍，收窄至今季只相差約兩成。
|日期
|台股加權成交
|港股主板成交
|4月28日
|1379億港元
|1363億港元
|4月29日
|1464億港元
|1197億港元
|4月30日
|-
|1258億港元
|5月3日
|1572億港元
|958億港元
|5月4日
|1770億港元
|908億港元
|5月5日
|1222億港元
|1012億港元
|資料來源：彭博數據，經折合為港元
港股通於4月29日至5月5日，共5個交易日暫停
自全球芯片供應緊張以下，由台積電（台：2330）為首的台灣芯片股成交、估值不斷提高，近期航運指標復甦之下，航運股長榮、陽明成交於周二也大增至500億元台幣以上。
正當港股落實8月增加股票交易印花稅3成至0.13%，台灣最近有意延長「當沖（即香港所指的即日鮮，day trade）」稅率稅務寬免，在原訂2021年底到期，研究延長5年，也刺激當地交投氣氛。
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台灣自2017年起將即日交易的「當沖稅率」，由0.3%減半至0.15%，當地即日鮮交易比例，由當時不1成增至3成，在近日交易極旺下，甚至高見6成。當地單日成交額就由不足1000億台幣明顯提高，昨日創新高見6700億台幣。
港股近期則主要受科技股回潮，以至港股通交易暫停影響。
以彭博數據台股加權成交指數計，台股年初至今日均成交約886億港元，而港股主板成交日均約2211億港元，為台股的2.5倍。從第二季至今，港股主板日均成交約1496億元，台股日均成交就有1223億元，港股多出約22%。
（第二版更新全日成交）
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記者：麥德銘