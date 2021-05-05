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【港股成交】北水暫停港股成交千億徘徊　台股連續5日成交超港股、研延長降交易稅（第二版）

股市 16:32 2021/05/05

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【港股成交】北水暫停港股成交跌破千億　台股連續5日成交超港股、研延長降即日交易稅

港股成交從今年首季高峰急回，港股通北水自上周四（4月29日）暫停後，港股本周主板成交於1000億元徘徊，周一、周二更失守千億成交，為近月低位。相反，台股近月成交不斷攀升，周二（5月4日）創出歷來成交新高，從彭博數據經兌匯後數據，台股成交連續5個交易日超越香港，兩地成交額也由年初至今平均相差1.5倍，收窄至今季只相差約兩成。

日期 台股加權成交 港股主板成交
4月28日 1379億港元 1363億港元
4月29日 1464億港元 1197億港元
4月30日 - 1258億港元
5月3日 1572億港元 958億港元
5月4日 1770億港元 908億港元
5月5日 1222億港元 1012億港元
資料來源：彭博數據，經折合為港元
港股通於4月29日至5月5日，共5個交易日暫停

自全球芯片供應緊張以下，由台積電（台：2330）為首的台灣芯片股成交、估值不斷提高，近期航運指標復甦之下，航運股長榮、陽明成交於周二也大增至500億元台幣以上。

正當港股落實8月增加股票交易印花稅3成至0.13%，台灣最近有意延長「當沖（即香港所指的即日鮮，day trade）」稅率稅務寬免，在原訂2021年底到期，研究延長5年，也刺激當地交投氣氛。

立法會通過財算案加印花稅　港交所戴志堅：市場已消化消息，可見【下一頁】

港交所據報放棄倍增新股盈利測試門檻，可見【下一頁】

台灣自2017年起將即日交易的「當沖稅率」，由0.3%減半至0.15%，當地即日鮮交易比例，由當時不1成增至3成，在近日交易極旺下，甚至高見6成。當地單日成交額就由不足1000億台幣明顯提高，昨日創新高見6700億台幣。

港股近期則主要受科技股回潮，以至港股通交易暫停影響。

以彭博數據台股加權成交指數計，台股年初至今日均成交約886億港元，而港股主板成交日均約2211億港元，為台股的2.5倍。從第二季至今，港股主板日均成交約1496億元，台股日均成交就有1223億元，港股多出約22%。

（第二版更新全日成交）

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港股 台股 印花稅 香港交易所（00388） 即日鮮 港股通 香港交易及結算所有限公司

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