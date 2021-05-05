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【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能

環球政經 14:47 2021/05/05

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美國前總統特朗普因國會山莊騷亂事件，而遭到Facebook、Twitter等社交網絡平台封殺，3月時其幕僚曾稱特朗普快將自設平台，重返社交網絡平台。話音剛落，本周二（4日）特朗普就推出了自家「社交平台」，不過該平台就設於其個人網站，網民可以分享特朗普的貼文到Facebook、Twitter及給心心點讚，不過無法回覆貼文。

From the Desk of Donald J. Trump頁面截圖。

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特朗普的社交平台名為《From the Desk of Donald J. Trump》（來自特朗普的書桌），他可以在該網站留言、發布圖片和影片。同時亦設有名單，好讓民眾留下自己的電話號碼及電郵地址，每當特朗普有新貼文時他們都能獲最新通知。

《霍士新聞》報道指，該平台由特朗普的前選舉經理帕斯卡爾（Brad Parscale）創立的公司Campaign Nucleus所建立，報道亦引述消息人士稱：「這只是個單向的溝通平台」。

Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號【下一頁

今年1月初，特朗普的支持者闖入美國國會大樓演變成騷亂，特朗普被指有份煽動，之後就遭到Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等其他主要社交平台暫時或永久封號。Facebook於本周一（3日）宣布，將會在美國時間5日，作出裁決以決定是否恢復特朗普的Facebook和Instagram帳戶。
 

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責任編輯：陳楚琨

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