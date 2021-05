【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能

美國前總統特朗普因國會山莊騷亂事件,而遭到Facebook、Twitter等社交網絡平台封殺,3月時其幕僚曾稱特朗普快將自設平台,重返社交網絡平台。話音剛落,本周二(4日)特朗普就推出了自家「社交平台」,不過該平台就設於其個人網站,網民可以分享特朗普的貼文到Facebook、Twitter及給心心點讚,不過無法回覆貼文。

▲ From the Desk of Donald J. Trump頁面截圖。

特朗普的社交平台名為《From the Desk of Donald J. Trump》(來自特朗普的書桌),他可以在該網站留言、發布圖片和影片。同時亦設有名單,好讓民眾留下自己的電話號碼及電郵地址,每當特朗普有新貼文時他們都能獲最新通知。

《霍士新聞》報道指,該平台由特朗普的前選舉經理帕斯卡爾(Brad Parscale)創立的公司Campaign Nucleus所建立,報道亦引述消息人士稱:「這只是個單向的溝通平台」。

今年1月初,特朗普的支持者闖入美國國會大樓演變成騷亂,特朗普被指有份煽動,之後就遭到Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等其他主要社交平台暫時或永久封號。Facebook於本周一(3日)宣布,將會在美國時間5日,作出裁決以決定是否恢復特朗普的Facebook和Instagram帳戶。



責任編輯:陳楚琨