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【九置股價】大摩：零售市道好轉利九置　九置曾逆市漲3.4%

股市 14:00 2021/05/05

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大摩指香港零售市道持續改善，相信可以支持九置估值進一步上揚；圖為九置旗下的海港城。（資料圖片）

香港第一季經濟增長勝預期，至少5間券商或銀行隨即上調香港全年的GDP增長預測。券商摩根士丹利指，香港零售市道持續好轉，相信任何中港通關的消息均有利於零售業主，例如九倉置業（01997）。受消息刺激，九倉置業今日逆市上揚，早段高見46.15元漲近3.4%，最新報45.45元仍升1.8%，成交7481.7萬元。

海港城再推100%消費回贈活動　每人可獲最多5,000元購物及美食現金優惠券｜詳見【下一頁】

高盛最牛估香港今年GDP增長9.2%　一文看清其他券商點估｜詳見【下一頁】

大摩發報告指，香港3月份的零售銷售值按年升20%，符合該行預期，第一季整體按年增長8%，而3月份更是連續第二個月按年錄得正增長，反映零售市道持續改善。

當中，奢侈品改善幅度最明顯，大摩形容上季奢侈品銷零售銷售貨值按年升19%，數字非常正面，但若與2019年第一季比，奢侈品的銷售貨值跌幅仍達到57%。

大摩重申對九倉置業的「增持」評級，相信隨著本地零售銷售持續改善，可以支持其估值進一步上升。大摩目前預測2021年全年的零售銷售按年增幅13%。

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編輯：趙穎妍

港股 本港地產股 收租股 增持 經濟 成交 GDP 零售 香港 銀行

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