內塔尼亞胡組閣失敗 以色列兩年或5次大選

以色列早前舉行大選，結果現任以色列總理內塔尼亞胡所領導的利庫德集團及盟友未能取得過半數議席，需要拉攏其他政黨組成聯合政府。經過長達28日洽商後，內塔尼亞胡未能在周三（5日）限期前成功組閣，總統里夫林將授權其他黨派領袖籌組新政府。若僵局持續的話，以色列兩年內或面對第5次大選。

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現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於3月份大選失利，其政黨及盟友都未能取得過半數議席，需與其他政黨籌組新政府。以色列宣佈，內塔尼亞胡經過28日努力洽商後，未能在周三午夜限期前成功組閣，總統里夫林（Reuven Rivlin）將會授權國會其他黨派領袖籌組新政府。

外界預料里夫林會授權第2大黨 、中間派「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）籌組新內閣，預計拉皮德需克服各黨派意識形態差距，尋求協調方案共組新政府。如果獲授權人士未能組建新政府，他可以要求國會自行選出總統人選，但如果仍未有共識，以色列或需面對兩年內第5次選舉。

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連續執政多年的內塔尼亞胡為以色列在任時間最長的總理，自1996年共領導5屆政府，但他卻因涉嫌貪污而面臨刑事檢控，內塔尼亞被對手批評不應繼續任職總統。而是次籌組新內閣失敗，意味著內塔尼亞胡總理生涯或面臨終結。

責任編輯：郭麗明