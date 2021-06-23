▲ 【新股IPO】Krispy Kreme擬於美國上市、估值有望達310億元 事隔5年重返資本市場

甜甜圈連鎖店Krispy Kreme私有化5年後，再次重返資本市場，集團擬再於美國上市，計劃發行2670萬股，每股定價介乎21美元至24美元，最多集資6.4億元，股票代碼為「DNUT」，估值有望達到40億美元（約310.6億港元）。

Krispy Kreme曾於2000年上市，但其後財務報表被質疑造假受查，加上銷售大跌，及後申請破產，2016年被私營企業JAB Holding以13.5億美元收歸麾下。

疫情下市民在家時間增加，對於零食及甜食的需求大增。Krispy Kreme今年初更向所有能提供疫苗注射證明的美國顧客，提供免費甜甜圈。

Krispy Kreme於1937年於北卡羅萊納州開設首家分店，現時美國有1.2萬間分店，並於全球33個國家擁有分店。

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編輯：陳韻妍