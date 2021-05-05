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【大行點睇】大和指天貓香港基礎架構不足 料二至三年內難威脅港視

股樓投資 14:50 2021/05/05

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大和發表研究報告指，相信阿里巴巴（09988）旗下的電商平台天貓宣布推出天貓香港，是使香港電視（01137）於過去兩日內急跌一成的主因。惟該行認為，未來的2至3年內天貓香港都難以成為港視的威脅，維持港視「買入」評級，予目標價14元。

[異動股] 卓悦與華為合作拓展電商零售 半日大升77%  詳情請看[下一頁]

大和表示，港視的主要經常性購買貨品為食品雜貨，惟天貓香港的基礎架構如冷鏈物流等仍不足，故難以滿足相關需求。即使天貓將在本港市場作大量投資，其發展仍會較港視落後2至3年。本次天貓香港主打具有本地運送能力的本地商家，現時已有逾2000個本地品牌加入。該行料天貓香港會受惠於與淘寶香港共享流量，故短期內或搶到港視的流量，加上阿里的財力雄厚，可通過補貼來增加市場份額。惟該行相信，阿里不會允許香港業務長久虧損，因本港市場始終較細。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股  詳情請看[下一頁]

大和續稱，儘管天貓香港的收費率僅6%至8%，低於港視的逾20%，但天貓會向商戶收取物流費用。同時估計天貓香港會利用阿里旗下第四方速遞的倉庫和運送能力，意味天貓香港無法提供食品等冷凍食品（佔港視總成交額約50%），而且免費送貨的門檻也較港視高。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 成交 買入 電視 阿里巴巴－SW（09988） 目標價 香港電視（01137） 食品 阿里巴巴

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