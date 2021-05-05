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【新股IPO】B.Duck母企德盈控股申主版上市 2020年賺超過5000萬元

股樓投資 19:07 2021/05/05

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擁有香港本地品牌B.Duck的德盈控股提交申請主板上市，獨家保薦人為光大證券。事實上德盈控股曾於2019年曾經申請GEM上市，惟申請無果，而現在則再申請主板上市。

根據招股書所示，恒地 （00012） 主席兼董事總經理李家傑現時持有公司2.66%股份。德盈控股主要從事角色授權及電子商務業務，當中包括設計、開發及銷售B.Duck角色產品。公司於2020年收入錄得2.33億元，按年跌3.9%，純利則錄得5454.8萬元，增長1.26倍，經調整純利為5983.6萬元，增長82%。

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另外B.Duck亦跟李家傑及另一上市前投資者萬通訂立股東協議，假若公司無法在2022年4月14日前上市，將要以每年回報率6%贖回其持股。

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責任編輯 : 陳子謙

IPO 品牌 經濟 李家傑 恒基地產（00012）
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