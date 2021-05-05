  • 30°C
香港時間 : 2021505日 (三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富　超越貝索斯前妻

Hot Talk 13:46 2021/05/05

分享：

【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富　超越貝索斯前妻

微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與結髮27年的梅林達（Melinda Gates）離婚。外電報道，二人身家合共達1460億美元（約1.14萬億港元），按照50-50分配方式，離婚後，梅林達的身家可達730億美元（約5694億港元），有望成為全球第二女富豪。

蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　長女發文回應【下一頁】

目前全球最富有女性為67歲、化妝品巨頭L’Oreal繼承人Françoise Bettencourt Meyers。她的身家達830億美元。梅林達與蓋茨分身家，可望緊隨她其後，成為全球第二大女富豪。

2019年亞馬遜創辦人貝索斯與妻子MacKenzie Bezos離婚，結束25年婚姻，當時有指MacKenzie獲得4%亞馬遜股份。根據彭博數據，MacKenzie目前在全球十大女性富豪排行榜排第四，身家達586億美元。

相關文章：【Bill Gates離婚】比爾蓋茨西雅圖6.6萬呎豪宅刻上梅林達訂情句子　另於輕井澤建別墅？（圖集）

【Bill Gates離婚】蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高

編輯：吳敏芳
 

比爾蓋茨 貝索斯 富豪 離婚 微軟（Microsoft，美：MSFT）

上一篇文章

【新股IPO】Krispy Kreme已秘密向美國證交會遞交上市申請　事隔5年重返資本市場

下一篇文章

【銅礦股】大宗商品價格急升 港股「銅四寶」邊隻可吼?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨
【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項