▲ 【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富 超越貝索斯前妻

微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與結髮27年的梅林達（Melinda Gates）離婚。外電報道，二人身家合共達1460億美元（約1.14萬億港元），按照50-50分配方式，離婚後，梅林達的身家可達730億美元（約5694億港元），有望成為全球第二女富豪。

蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻 長女發文回應【下一頁】

目前全球最富有女性為67歲、化妝品巨頭L’Oreal繼承人Françoise Bettencourt Meyers。她的身家達830億美元。梅林達與蓋茨分身家，可望緊隨她其後，成為全球第二大女富豪。

2019年亞馬遜創辦人貝索斯與妻子MacKenzie Bezos離婚，結束25年婚姻，當時有指MacKenzie獲得4%亞馬遜股份。根據彭博數據，MacKenzie目前在全球十大女性富豪排行榜排第四，身家達586億美元。

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編輯：吳敏芳

