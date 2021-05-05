【三星手機】三星發布Android安全更新清單　2款Galaxy舊旗艦慘被淘汰

▲ 三星將不會再為Galaxy S8系列提供系統更新。

三星（Samsung）近日發布例行更新，並宣布可獲Android安全更新的機型清單列表。其中三星熱賣多年的Galaxy S8系列旗艦手機，系統更新週期終到了尾聲，三星將不會再為Galaxy S8系列提供系統更新。

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根據三星官網指出，S8及S8+兩款舊旗艦機型，都已被三星在「獲Android安全更新的機型」清單列表上移除，而S8 Lite、S8 Active則仍可獲得安全性更新。若用戶仍持續使用三星S8與S8 Plus，在官方不再提供更新服務的前提下，應盡快考慮換新機，避免讓手機處於面臨安全漏洞的風險與威脅。

事實上，S8和S8+前三年都保持著每月更新的頻率，惟到去年開始，就只收到季度安全更新。與此同時，去年起每次三星發布安全更新時，也會提醒用戶 S8 和 S8+ 的支援期即將結束。

至於目前還能獲得每月更新的Samsung旗艦機，就有Galaxy S10系列及以後推出的系列。再較前推出的S9和S9+，也已進入最後一年的季度安全更新期了。三星官方網站有詳細說明，能獲得每月、每季或是每半年一次安全性更新的機型清單，讓用戶可以查看。

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責任編輯：曾曉汶