  • 30°C
香港時間 : 2021505日 (三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銅礦股】大宗商品價格急升 港股「銅四寶」邊隻可吼?

股市 13:30 2021/05/05

分享：

高盛預計原材料供不應求，觸發大宗商品價格急升，資金明顯流入資源股板塊。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，高盛自去年底已開始唱好銅價，他指出，在基建增加、電動車生產、經濟活動復甦等因素支持下，加上全球銅庫存偏低，不少銅礦開採國如秘魯、智利等，仍受困新冠疫情，可見供應鏈難以在短期內恢復，故預計銅及金屬的價格仍有很大上升空間，故投資者可以繼續留意港股中的「銅四寶」，包括紫金礦業 （02899） 、洛陽鉬業 （03993） 、五礦資源 （01208） 、江西銅業 （00358）
 

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 洛陽鉬業（03993） 紫金礦業（02899） 五礦資源（01208） 江西銅業（00358）

上一篇文章

【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富　超越貝索斯前妻

下一篇文章

【芯片短缺】美商務部要求台資公司優先供應車用芯片　台積電：解決車用芯片產能需求是首要任務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨
【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項