【銅礦股】大宗商品價格急升 港股「銅四寶」邊隻可吼?

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【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富 超越貝索斯前妻
高盛預計原材料供不應求，觸發大宗商品價格急升，資金明顯流入資源股板塊。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，高盛自去年底已開始唱好銅價，他指出，在基建增加、電動車生產、經濟活動復甦等因素支持下，加上全球銅庫存偏低，不少銅礦開採國如秘魯、智利等，仍受困新冠疫情，可見供應鏈難以在短期內恢復，故預計銅及金屬的價格仍有很大上升空間，故投資者可以繼續留意港股中的「銅四寶」，包括紫金礦業 （02899）
、洛陽鉬業 （03993）
、五礦資源 （01208）
、江西銅業 （00358）
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