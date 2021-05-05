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【旅遊氣泡】新加坡增5宗本土個案 均屬醫院群組

環球社會熱點 13:32 2021/05/05

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香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日啟動，但新加坡疫情未見緩和。新加坡周二（4日）新增17宗新冠肺炎確診個案，其中5宗屬於本土個案，全部來自新加坡目前最大型感染群組陳篤生醫院群組。

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新加坡衛生部指截至周二中午，新加坡分別新增12宗輸入個案及5宗本土個案，而外勞宿舍則沒有新增個案。

5宗本土個案全部來自陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH） 群組，包括1名藥劑師及1名病人。確診的25歲男藥劑師上月20日，曾到確診個案最多的9D病房，期間曾與病房内患者及同事接觸。

而該名最新確診病人是一名64歲男子，他在上月26日入住9D病房，翌日已轉到新加坡國家傳染病中心（NCID）治療。他上月28日曾接受病毒檢測，但結果顯示為陰性。他在本月2日再進行檢測，周二證實確診。

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另外3人曾於上月18日至28日期間到訪醫院，包括1名53歲新加坡女子、1名45歲菲律賓女子及1名39歲印尼女子。

12宗輸入個案患者同在隔離期間經檢測發現確診，包括一名新加坡人及兩名由印度入境的新加坡永久居民。新加坡過去一周共新增64宗本土個案，遠多於前一周的11宗，反映新加坡本土疫情有升溫趨勢。

責任編輯：鄭錦玲

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