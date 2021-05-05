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【旅遊氣泡】新加坡增16宗確診 醫院群組無擴大

環球社會熱點 13:32 2021/05/05

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香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日啟動，但新加坡疫情仍未停歇。新加坡周三（5日）宣布新增16宗新冠肺炎確診個案，其中1宗屬於本土個案，新加坡目前最大型感染群組陳篤生醫院群組無新增相關個案。

【印度疫情】英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影 【下一頁】

新加坡衛生部指截至周三中午，新加坡分別新增15宗輸入個案及1宗本土個案，而外勞宿舍則沒有新增個案。陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH） 群組為過去一周以來，首次單日沒有新增感染個案，群組累計有40宗確診個案。

【輝瑞疫苗】高危族群應先打增強劑 料年賺260億美元 【下一頁】

新加坡周二（4日）新增17宗新冠肺炎確診個案，其中5宗屬於本土個案，全部來自陳篤生醫院群組，包括1名藥劑師及1名病人。確診的25歲男藥劑師上月20日，曾到確診個案最多的9D病房，期間曾與病房内患者及同事接觸。

一名64歲男病人在上月26日入住9D病房，翌日已轉到新加坡國家傳染病中心（NCID）治療。他上月28日曾接受病毒檢測，但結果顯示為陰性。他在本月2日再進行檢測，周二證實確診。

另外3人曾於上月18日至28日期間到訪醫院，包括1名53歲新加坡女子、1名45歲菲律賓女子及1名39歲印尼女子。

12宗輸入個案患者同在隔離期間經檢測發現確診，包括一名新加坡人及兩名由印度入境的新加坡永久居民。

責任編輯：鄭錦玲

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