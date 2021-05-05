【新冠疫情】BioNTech預估至明年中 混針或加快終結

全球新冠肺炎疫情反覆，印度情況嚴峻，西方國家卻因疫苗接種進度良好而放緩。德國生物科技公司BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣認為，由於全球新冠疫苗短缺，預計疫情起碼會維持至2022年年中，並建議考慮疫苗混針。

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沙欣（Ugur Sahin）周二（4日）出席媒體會議時估計，人口高密度國家將在2022年年中達致高疫苗接種率，並形成群體免疫。若果1年內其他國家可以跟上步伐，達成同等程度的群體免疫，全球疫情才有可能終結。因此，沙欣強調高疫苗接種率非常重要，否則無國家可以單獨宣稱抗疫成功。

鑑於現時新冠疫苗短缺，沙欣建議全球衛生部門考慮混針以達成群體免疫，安排民眾接種不同藥廠推出的新冠疫苗。沙欣指理論上疫苗可以交替接種，所以混針是目前疫苗短缺下，接種人數可以提升，加快達致群體免疫的手段。

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同時，BioNTech亦擴充合作，與30間公司合作生產更多疫苗。不過，BioNTech與輝瑞未有與印度或其他發展中國家的公司合作，因為藥廠希望把產線控制在已認證及已投入運作的生產供應鏈當中。

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責任編輯：吳漢培