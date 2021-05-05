▲ 【香港租金】彭博：外籍人士撤離港租賃市場續受壓 香港租金跌幅紐倫港最多

《彭博》報道，新冠肺炎大流行，加上香港發生反修例示威後，大量外籍人士搬離，人口下降和失業率高企，導致本港租金持續受壓。根據政府最新數據，2月份租金回報跌至紀錄新低，當中以大單位最受打擊，160平米（1722平方呎）的回報僅1.8%。

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報道引述中原數據指，今年首季本港租金已經降至每方呎33.6元，為2016年底以來的最低水平。另外，根據網上平台Spacious.hk 數據，中上環蘇豪區兩房單位目前租金僅3500美元（2.73萬港元），較兩年前的4200美元（約3.28萬港元）跌17%。另外，半山、深水灣等受外籍人士及內地富豪歡迎的地區租金較2019年中最多跌25%。

根據彭博數據，在疫情大流行期間，其他金融中心的租金亦有下跌，紐約去年租金下跌14%、倫敦租金下跌8.1%，但新加坡租金不跌反升2.4%。

彭博行業研究分析師Patrick Wong指，由於人口減少和旅行限制，預計今年香港租金可能再降5%至10%。他發表報告指，香港人口去年減少0.6%至747萬，而隨著英國政府收到2.7萬份BNO移民申請，香港人口可能進一步減少。另外，本港3月份失業率仍高達6.8%，接近17年新高，不少失業住戶會搬回與家人同住，以節省成本。

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編輯：吳敏芳



