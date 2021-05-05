【券商點睇】交通運輸板塊復甦程度參差 基金換馬點揀法？

今年來，中國交通運輸板塊普遍表現出色，主要得益於疫情引致的低基數效應。但有趣的是，首季國內基金在該板塊的持股僅持平，反映基金根據不同子行業實際復甦情況，採用選擇性增減持的策略。

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以主動型基金計，首季交通運輸佔取樣的基金比重為1.26%，環比下降0.37個百分點。具體看，航空、公路及鐵路等基本面恢復確定性較高的子行業獲得大幅加倉。

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資料顯示，航空、公路和鐵路的重倉持股市值環比增加126%、464%和297%。反之，快遞、機場、港口則下降32%、86%和55%。

由十大持股看，上海機場（滬：600009）跌出前十，被吉祥航空（滬：603885）取代之。至於指數型基金的持股比重走勢相近，鐵路持股市值環比升27.7%，權重股為大秦鐵路（滬：601006）。

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記者：林衛