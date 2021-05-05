特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話

美國前總統特朗普於國會暴亂發生後，遭多個社交媒體平台封鎖帳戶。特朗普早前揚言要另起爐灶，於周二（4日）宣布推出新交流平台。特朗普聲稱會於平台與民眾直接對話，但仍未開放民眾留言功能。

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特朗普（Donald Trump）周二推出一個名為「來自特朗普桌上」（From the Desk of Donald J Trump）的網站。網站上有一段介紹短片，形容網站是一個容許自由和安全發言的地方，讓特朗普直接與民眾對話。

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但網站上的帖文全部均來自特朗普，特朗普可以在網站上張貼文字、圖片和影片，而民眾則未能留言回應，暫時只能點擊表示喜歡帖文，及分享至Facebook或Twitter這兩個社交平台。

據悉，特朗普前競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）創建的公司Campaign Nucleus，負責創建特朗普新網站。

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但特朗普新交流平台的網站排版非常簡約，在網上引起不少網民討論。有網民更形容網站只准特朗普發言，不似是交流平台，反而像1999年開始營運、現已沒落的博客網站Blogger。

特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）曾表示，特朗普會建立一個新社交媒體平台，更表明會將平台規模發展得很大。

米勒周二於Twitter澄清，他強調新網站主要用作發表特朗普的最新聲明，而非他早前宣傳的新社交媒體平台。米勒又指，特朗普團隊很快會進一步就新社交平台公布詳情。

責任編輯：鄭錦玲