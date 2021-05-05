  • 30°C
香港時間 : 2021505日 (三) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話

環球社會熱點 12:40 2021/05/05

分享：

美國前總統特朗普於國會暴亂發生後，遭多個社交媒體平台封鎖帳戶。特朗普早前揚言要另起爐灶，於周二（4日）宣布推出新交流平台。特朗普聲稱會於平台與民眾直接對話，但仍未開放民眾留言功能。

特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周二推出一個名為「來自特朗普桌上」（From the Desk of Donald J Trump）的網站。網站上有一段介紹短片，形容網站是一個容許自由和安全發言的地方，讓特朗普直接與民眾對話。

網站連結

但網站上的帖文全部均來自特朗普，特朗普可以在網站上張貼文字、圖片和影片，而民眾則未能留言回應，暫時只能點擊表示喜歡帖文，及分享至Facebook或Twitter這兩個社交平台。

據悉，特朗普前競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）創建的公司Campaign Nucleus，負責創建特朗普新網站。

特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？ 【下一頁】

但特朗普新交流平台的網站排版非常簡約，在網上引起不少網民討論。有網民更形容網站只准特朗普發言，不似是交流平台，反而像1999年開始營運、現已沒落的博客網站Blogger。

特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）曾表示，特朗普會建立一個新社交媒體平台，更表明會將平台規模發展得很大。

米勒周二於Twitter澄清，他強調新網站主要用作發表特朗普的最新聲明，而非他早前宣傳的新社交媒體平台。米勒又指，特朗普團隊很快會進一步就新社交平台公布詳情。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復
2021/05/04
特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復
拜登唔夠吸睛 國會首演說收視輸特朗普
2021/04/30
拜登唔夠吸睛 國會首演說收視輸特朗普
【拜登100日】上任以來做咗乜？ 支持度遠勝特朗普（多圖）
2021/04/30
【拜登100日】上任以來做咗乜？ 支持度遠勝特朗普（多圖）
特朗普出聲都唔得 Facebook強刪採訪影片
2021/04/01
特朗普出聲都唔得 Facebook強刪採訪影片
特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？
2021/03/31
特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？

你可能感興趣

特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復
12:52 2021/05/04
特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復
拜登唔夠吸睛 國會首演說收視輸特朗普
13:12 2021/04/30
拜登唔夠吸睛 國會首演說收視輸特朗普
【拜登100日】上任以來做咗乜？ 支持度遠勝特朗普（多圖）
09:05 2021/04/30
【拜登100日】上任以來做咗乜？ 支持度遠勝特朗普（多圖）
社交平台 政治 美國 特朗普 Twitter Facebook 媒體

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間13:00）

下一篇文章

【印度疫情】英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【Jeff Bezos離婚】或成史上最貴 盤點10大天價離婚
【Jeff Bezos離婚】或成史上最貴 盤點10大天價離婚
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間13:00）