【新股IPO】B.Duck母企德盈控股申請主板上市 李家傑持股2.66%

▲ B.Duck母企德盈控股申請主板上市。

在本港擁有B.Duck品牌的德盈控股提交主板上市申請，光大證券為獨家保薦人。德盈控股2019年曾經申請GEM上市，惟其後無果，如今再申請主板上市。據招股書，恒地 （00012） 主席兼董事總經理李家傑目前持有公司2.66%股份。

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德盈控股的主營業務包括角色授權業務、電子商務及其他業務。B.Duck是由德盈控股創辦人、主席、行政總裁許夏林於2005年創作，其後公司創作出其他25個角色，即B.Duck的家族成員，包括Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath'N Duck等。

德盈控股表示，B.Duck家族角色主要瞄準位於亞洲年齡介乎15至34歲具有品牌意識、追求時尚等特質、購買力強、精通科技及熱衷使用社交媒體的消費者。

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德盈控股2020年收益約2.34億元，按年下滑3.9%，純利則錄得5454.8萬元，增長1.26倍，經調整純利為5983.6萬元，增長82%。B.Duck角色去年為公司帶來收入7504萬元，其次為B.Duck Baby，收入為1345萬元。

B.Duck同時與李家傑、萬通訂立股東協議，若公司無法在2022年4月14日前上市，投資者有權要求公司贖回股份，贖回價格應基於購買價格的6%單利的年度回報減去稅後股息。

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編輯：陳健婷