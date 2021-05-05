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【WFH】摩通高盛要求員工最快下月中回到辦公室上班　在家工作模式已成過去？

股市 12:26 2021/05/05

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高盛周二向美國及英國的員工表示，要求他們準備於下月回到辦公室工作

疫情下在家工作（WFH）已持續了一段時間，外電引述內部函件指，因應歐美疫情逐漸受控，繼摩根大通（美：JPM）後，另一家華爾街大行高盛（美：GS）周二向美國及英國的員工表示，要求他們準備於下月回到辦公室工作，當中美國員工「上班日」為6月14日，英國則為6月21日。

報道引述一封由高盛行政總裁David Solomon等3名高層簽署的函件指，集團從過去經驗得知，當員工聚在一起時，所有的協作、創新及學徒文化都能蓬勃發展，因此希望有更多同事可以返回辦公室，令大家能再次感受及體驗到高盛的文化。

高盛首季創11年最佳季度表現【下一頁】

摩通上周已要求美國員工於7月初回到辦公室工作，因疫情接種比率不斷提升，而且感染率下降，更多美國城市可回復正常生活。

紐約市市長早前指，將於在本月稍後時間，取消疫情以來實施的大部分防疫措施，並於7月1日重新開放紐約市。

高盛新入職員工平均每星期工作98小時【下一頁】

據調查發現，78%金融機構均希望員工每周可在辦公室工作4至5年，但近七成人認為，辦公室政策將是人才競爭的關鍵。高盛指，公司會致力給予員工工作的靈性，讓他們可以繼續享有工作與生活，並歡迎未能準時回到辦公室上班的員工，與其直屬上司溝通。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐擬安排逾1,200英國員工永久WFH　每年提供額外3200元津貼

相關文章：【WFH】在家工作成趨勢？　星展：辦公室工作有助建立團隊士氣

 

編輯：陳韻妍

美股 金融機構 在家工作 美國 英國 紐約 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

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