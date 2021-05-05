【交友App】全球社交活動陸續放寬　Tinder母企料本季收入勝預期

隨著疫苗在全球普及、加上多個國家之社交活動陸續放寬。社交應用程式Tinder和Hinge之母企Match Group Inc預料，第二季收益將持續遞增。

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《彭博社》報道， Match Group Inc 首席執行官Shar Dubey在給股東的一封信中指出，隨著越來越多的人得到了疫苗接種，相信其在線約會應用程序將吸引更多用戶訂閱，尤其美國陸續放寬社交活動，加速推動了其品牌的增長，而且自去年夏季起可見用戶付款訂閱的趨勢有所反彈。

該企預計，第二季度收入將在6.8億美元至6.9億美元之間，比去年同期增長22％至24％，高於市場預期的6.778億美元。但是，Shar Dubey也提醒，由於印度、巴西、日本和某些歐洲市場的疫情情況持續嚴重，相信要全面復甦亦需一些時間。

Tinder首季收入增長18％

在今年第一季度，Match Group的總收入增長了23％，達到6.68億美元，優於預期的6.507億美元。這主要是受惠於Tinder的收入增長了18％，而平均訂閱用戶也增長了15％；至於Match的用戶總數也增加了12％，達到1,110萬，平均收入增長了9％。

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責任編輯：蘇穎琪