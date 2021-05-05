【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關

▲ 南韓媒體報道指，南韓關鍵技術遭中國竊取的狀況日益嚴重。

在中美科技戰角逐激烈同時，美國亞洲盟友之一的南韓也正與中國進行技術保衛戰。根據南韓媒體報道指，在美國、日本相繼加強保護重要產業後，中國已轉向南韓下手，南韓關鍵技術遭中國竊取的狀況日益嚴重。

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根據南韓BusinessKorea報道指，南韓主要在野黨「國民力量黨」國會議員Kwon Myung-ho透露，南韓情報機構今年第1季已查獲4宗關鍵技術遭竊事件；相比之下，去年一整年竊盜事件只有9宗。

自2015年起至今年3月為止，南韓總共出現37宗關鍵技術外洩事件，其中有14宗屬於造船業，電器與電子業有10宗，面板業有5宗，汽車業有2宗，資訊通訊產業則有2宗；而從2015年至2020年，每年技術外洩頻率從3宗增至9宗。

南韓業界人士指出，大部分關鍵技術外洩事件與中國有關。南韓警察廳最近公布，由2014至2018年間，工業技術、商業機密外洩的頻率從12宗增加至20宗。這段期間的71宗外洩事件中，有48宗涉及到中國。

Kwon Myung-ho也表示，當地業界人士對半導體、可充電電池等重要產業的技術外洩問題感到擔憂。而南韓目前已針對汽車、造船、半導體、面板及電子業等12個產業的71項關鍵技術採取保護措施。這些技術攸關國家安全及經濟發展，若要出口或銷售，必須事先取得南韓政府許可。

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責任編輯：曾曉汶