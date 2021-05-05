[異動股] 卓悦與華為合作拓展電商零售 半日大升77%

化粧品零售商卓悦(00653)宣布，與香港華為國際就應用新零售科技服務創新以支持其業務轉型及可持續發展，以及啟動雙方在聯合品牌營銷方面的合作訂立不具約束力的諒解備忘錄。消息刺激卓悦大升，中午炒上77%收報0.325元。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股 詳情請看[下一頁]

卓悦指，新型冠狀病毒帶來銷售渠道架構的變化，順勢而為，開發新零售創新平台，從以化妝品為主的傳統零售升級為產品多元化的全渠道平台電商零售模式。卓悦認為，合作將使其能夠進一步優化電子商務零售及相關發展，提高其盈利能力，為股東帶來更可觀的回報。

卓悦和華為將開展聯合品牌營銷活動，華為將通過大數據分析、電子支付網絡、wifi6等解決方案為卓悅建立智能零售店，並提供技術支援。華為雲將利用其擎天架構，透過軟硬件協同，提供多架構計算、雲原生計算、網絡和存儲等技術方案支持。

【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股 詳情請看[下一頁]

卓悅主席陳健文預期，2至3年後內地將有3000間店舖，以特許經營模式運作及計劃數字化，其中大灣區佔逾300間。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機