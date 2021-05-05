【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂

Elon Musk的SpaceX即將正式推出的Starlink衛星網路服務已錄得超過50萬人落訂。

據外電報道，SpaceX營運工程師Siva Bharadvaj 透露，截止目前為止，已有超過50萬人已預訂Starlink服務，或支付服務的訂金。

Starlink是SpaceX一個資本密集型的投資項目，將會以數千個衛星建構成一個互聯網網絡。不論在地球哪個角落，亦可提供高速的網絡服務。

SpaceX已於10月啟動Starlink的公開Beta版計劃，每月服務價格為每月99美元。此外，訂購Starlink套件需額外支付499美元的前期費用，包括一部用戶終端和可連接衛星的Wi-Fi路由器。

SpaceX於10月啟動了Starlink的公開Beta版計劃，服務價格為每月99美元。此外，訂購Starlink套件還需支付499美元的前期費用，該套件包括一個用戶終端站和可連接衛星的Wi-Fi路由器（Router）。

SpaceX其後於2月初開始接受99美元的Starlink預購，不過如有需要，預購亦是可獲全額退款。換言之，即使目前已有超過50萬人落訂，仍未能估算 Starlink服務最終有多少固定每月用戶，或屬於服務範圍內。

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責任編輯：葉泳珊