  • 30°C
香港時間 : 2021505日 (三) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂

商業 12:35 2021/05/05

分享：

Elon Musk的SpaceX即將正式推出的Starlink衛星網路服務已錄得超過50萬人落訂。

據外電報道，SpaceX營運工程師Siva Bharadvaj 透露，截止目前為止，已有超過50萬人已預訂Starlink服務，或支付服務的訂金。

Starlink是SpaceX一個資本密集型的投資項目，將會以數千個衛星建構成一個互聯網網絡。不論在地球哪個角落，亦可提供高速的網絡服務。

SpaceX已於10月啟動Starlink的公開Beta版計劃，每月服務價格為每月99美元。此外，訂購Starlink套件需額外支付499美元的前期費用，包括一部用戶終端和可連接衛星的Wi-Fi路由器。

SpaceX於10月啟動了Starlink的公開Beta版計劃，服務價格為每月99美元。此外，訂購Starlink套件還需支付499美元的前期費用，該套件包括一個用戶終端站和可連接衛星的Wi-Fi路由器（Router）。

SpaceX其後於2月初開始接受99美元的Starlink預購，不過如有需要，預購亦是可獲全額退款。換言之，即使目前已有超過50萬人落訂，仍未能估算 Starlink服務最終有多少固定每月用戶，或屬於服務範圍內。

【太空科技】SpaceX被競爭對手投訴　美國太空總署擱置225億元太空船合約

國策推綠色經濟　港府哪些措施助綠色和可持續發展？

【企業責任】Pandora宣布全面採用人造鑽石　將推實驗室培育鑽石珠寶系列

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花
今日
【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
今日
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
【虛擬銀行】ZA Bank：錄得近千宗失業貸款申請　合資格申請人可獲額外400元現金
2021/05/04
【虛擬銀行】ZA Bank：錄得近千宗失業貸款申請　合資格申請人可獲額外400元現金
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券
2021/05/04
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券

你可能感興趣

【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花
今日 11:30
【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
今日 10:00
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
【虛擬銀行】ZA Bank：錄得近千宗失業貸款申請　合資格申請人可獲額外400元現金
18:30 2021/05/04
【虛擬銀行】ZA Bank：錄得近千宗失業貸款申請　合資格申請人可獲額外400元現金
航空科技 地球 Wi－Fi SpaceX 工程 路由器

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

國策推綠色經濟　港府哪些措施助綠色和可持續發展？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）