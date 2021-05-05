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【香港經濟】香港4月PMI回落至50.3　企業營商信心創7年來最高

宏觀解讀 12:19 2021/05/05

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【香港經濟】香港4月PMI回落至50.3　企業營商信心創7年來最高

香港經濟漸見曙光。IHS Markit公布，香港4月採購經理指數（PMI）連續3個月處於50以上，由3月份50.5輕微回落至4月份的50.3，企業營商信心更創7年以來最高，反映本港經濟活動持續擴張。

IHS Markit最新PMI數據顯示，踏入第二季的業務活動量為3年以來首次錄得增長，新訂單量亦恢復穩定。IHS Markit數據顯示，香港連續3個月增聘人手，職位創造率依然溫和，惟低於3月份水準。

IHS Markit表示，疫情出現緩和跡象，但部分內地出口的訂單及新業務繼續受到影響，壓縮產出與新訂單量的增長幅度。

IHS Markit 經濟部總監 Andrew Harker 指出，按過往經驗，情況可能迅速逆轉，又認為更多人接種疫苗預期下，香港企業對經濟前景創下 7 年多以來的最高信心。IHS Markit預料，今年香港GDP將錄得有4.4%增長。

相關文章：【香港經濟】香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗　總商會：市民未能感受經濟復甦（第二版）

【香港經濟】5券商調升香港全年GDP預測　高盛最樂觀估全年增長9.2%（第三版）

記者：謝卓榮

經濟 疫情 PMI

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