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今日推介中銀香港 | 馬鋼、中滙集團、華潤電力、平保、京信通信最新部署（立即觀看）

股市 13:17 2021/05/05

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恒生指數中午收報28559點，升2點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中銀香港 （02388） ，另亦會分析馬鞍山鋼鐵股份 （00323） 、中滙集團 （00382） 、華潤電力 （00836） 、中國平安 （02318） 及京信通信 （02342） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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恒生指數 股票 馬鞍山鋼鐵（00323） 中滙集團（00382） 京信通信（02342） 中銀香港（02388） 中國平安（02318） 華潤電力（00836） 石鏡泉

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