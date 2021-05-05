【印度疫情】英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影

印度新冠肺炎疫情未見緩和，當地醫療系統及設備持續短缺，感染及死亡人數持續上升，印度市面氣氛肅立。有英國印度裔醫生透過在印度的親友掌握當地情況，形容印度情況有如恐怖電影一樣，所有人都難以預料下一秒會發生何事，感覺如同身處戰亂國家。

印度政府稱放緩 確診照破35萬 【下一頁】

英國醫生菲斯（Meenal Vis）的親友在印度居住，他們以第一身角度向菲斯形容當地情況。印度德里街道一向熙來攘往、熱鬧嘈吵而聞名，但新冠肺炎第2波疫情爆發後，德里市面變得肅靜，更形容場面活似恐怖電影，民眾擔心自己是下一個受感染者。菲斯指親人對印度的形容，彷彿是身處戰亂國家才出現的埸景。

另一名英國胃腸病學家兼醫生維瑪（Ajay Verma），其母親的親戚亦在印度定居，表示在印度的家人每天收看當地的新聞報導感到非常害怕，亦不知道接下來會發生什麼事情。維瑪表示，在親友最需要幫助的時刻卻無法伸出援手，對此感到無能為力。維瑪指英國有約40%醫生有亞裔血統，看見印度慘況身同感受，因此聯同其他志願醫生組織眾籌，支持印度抗疫並募集重要物資送往當地。

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普通科醫生帕特爾（Chintal Patel）指，她的叔叔於上個月正接受重症監護，幸好是他在疫情爆發最嚴重前入院，享有適當醫療服務，預料短時間內能出院回家休養。帕特爾強調，若叔叔現時生病絕對得不到醫療援助，其病情亦因而容易變得惡化。帕特爾指，印度需要全球共同努力才能遏止新冠肺炎疫情蔓延，因此呼籲全球國家合力支援當地渡過難關。

責任編輯：郭麗明