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【滙豐HSBC】滙豐再挑戰50元關　傳滙豐或「倒貼」百億售法國零售業務

股市 13:48 2021/05/06

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法媒：HSBC滙豐考慮「倒貼」近100億港元售法國分行業務

HSBC滙豐 （00005） 考慮出售法國零售銀行業務多時，一度傳出會以僅1歐元象徵式代價出售，法國《回聲報》昨日報道，滙豐考慮「倒貼」逾10億歐元（折合逾93億港元），向美國私募基金Cerberus出售法國零售銀行業務。滙豐將歐美回報差的業務「甩手」似乎更利好股價，滙豐今早高見49.4元再創逾一年高，直逼50元關。

創興銀行急漲30% 中途停牌｜詳見【下一頁】

滙豐上周公布季績時已承認，正就潛在出售法國零售銀行業務進行商討，坦言若落實出售將會錄得虧損。

券商瑞銀在滙豐績後發報告指出，即使營運前景好轉，但滙豐業務仍然存有不確定性，包括法國資產出售的虧損，維持相對審慎的看法。

但「倒貼」賣產消息未見影響股價，滙豐周三（5日）已逆市升0.5%，今早再創逾一年高，最新報48.95元，升1.14%，成交6.38億元。

滙豐上周連漲5日累升9% 高盛唱好渣打上調目標價至66元，可見【下一頁】

事實上，今年3月中已有消息指，滙豐法國零售業務交易，只餘私募基金Cerberus這一名潛在買家，當時報道指正是Cerberus在去年提出以象徵式1歐元收購滙豐法國零售業務。

若交易落實，Cerberus將接手滙豐在當地的零售銀行網絡及員工。目前，滙豐在法國約有230間零售銀行分行，涉及員工4,000人。滙豐於2000年投資法國，收購花費約110億歐元。

券商高盛總結已公布業績的歐資行表現，指出第一季表現強勁且實際盈利表現大幅跑贏預期，主要受信貸損失減值大減所帶動，各歐資行的平均撥備按年減幅達到61%，遠超高盛預期的24%跌幅，相信同時可以提升銀行向股東回饋的能力。

高盛又指出，會循資本、估值及複合增長高三方面，挑選優質的銀行股，點名指滙豐、渣打均是估值吸引，且績後具有盈利預測上調空間的股份。

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編輯：麥德銘

港股 本地銀行股 收購 目標價 銀行 私募基金 滙豐控股（00005） 法國

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