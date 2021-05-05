【滙豐HSBC】法媒：滙豐考慮「倒貼」近100億港元售法國分行業務

▲ 法媒：HSBC滙豐考慮「倒貼」近100億港元售法國分行業務

HSBC滙豐 （00005） 考慮出售法國零售銀行業務多時，一度傳出僅以1歐元象徵式代價出售，法國《回聲報》報道指，滙豐最新考慮「倒貼」逾10億歐元（折合逾93億港元），向美國私募基金Cerberus出售法國零售銀行業務。滙豐於上周業績發布會時已承認，正談判出售法國零售銀行業務，坦言出售後會錄得虧損。

滙豐周三股價未受消息重大影響，隨大市低開後轉穩，最新報48.4元，升0.5%，成交3億元。

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3月中已有消息指，滙豐法國零售業務交易只餘1名潛在買家，即私募基金Cerberus，據報Cerberus去年提出以象徵式1歐元收購滙豐法國零售業務。

滙豐在法國有約230間零售銀行分行，涉及4,000名員工。滙豐於2000年投資法國，收購花費約110億歐元。

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編輯：麥德銘